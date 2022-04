Beschoten woning Amsterdam-Zuidoost is opvang voor kwetsbare vrouwen

De woning aan de 's-Gravendijkdreef in Zuidoost die gisteravond beschoten werd, is een opvang voor kwetsbare vrouwen.

Rond 23.30 uur werd er meerdere keren geschoten. Volgens een buurtbewoner ging het om zes schoten. Er zitten twee kogelgaten in het raam, de buurtbewoner denkt dat er ook nog in de lucht geschoten is. Ze zegt dat ze daarna de vermoedelijke schutter zag wegrennen.

De woning is van buiten niet herkenbaar als opvang. In de buurt is het wel bekend. Een woordvoerder van de organisatie achter de opvang bevestigt dat er inderdaad kwetsbare vrouwen worden opgevangen. Vanwege de privacy van de vrouwen kan ze verder niks over de beschieting zeggen.

Niet iedereen heeft de beschieting vannacht gemerkt, maar bewoners die het wel doorhadden laten weten zeer geschrokken te zijn. "Vroeger was er nog een soort erecode, dat vrouwen en kinderen met rust gelaten werden. Maar tegenwoordig is dat blijkbaar niet meer zo", zegt een van hen. Een ander laat weten het "verschrikkelijk" te vinden. Ze gaat vanwege eerdere incidenten 's avonds laat al niet meer de straat op.

De kogelgaten zijn met tape afgeplakt. Agenten deden vanmorgen buurtonderzoek in de straat. Er hangen meerdere bewakingscamera's in de straat, mogelijk is de schutter daarop te zien.