Oppositiepartijen Gooise Meren verbaasd om gezamenlijk gesprek

De huidige oppositiepartijen van de gemeente Gooise Meren, het CDA, PLEK, het GDP en de PvdA, zijn niet te spreken over de uitnodiging van D66. De reden: D66 wil de partijen anderhalf uur lang tegelijk uitnodigen in de formatiegesprekken in plaats van één-op-één.

Informateur Peter Rehwinkel adviseerde eerder vorige week dat D66 het initiatief moest nemen in de vervolgfase van de collegevorming in de gemeente Gooise Meren.

Maandag ontvingen de partijen een uitnodiging voor een gesprek aanstaande donderdag van Geert-Jan Hendriks van D66 in de mail. In plaats van de gebruikelijke één-op-één gesprekken werden de partijen uitgenodigd om gesprek van anderhalf uur in te plannen, om alle oppositiepartijen tegelijk te spreken.

Verbazing

In de ogen van de partijen is dit een bevestiging van hun vermoeden dat de nieuwe coalitie allang bepaald is. "De ongebruikelijke keuze voor een gesprek met alle oppositiepartijen tegelijk, in deze fase van de informatieprocedure, verbaast ons zeer", reageert Rolien Bekkema van de PvdA namens de vier partijen.

"Dat biedt wat ons betreft onvoldoende ruimte en gelegenheid om per partij oprecht en vrijelijk met de nieuwe informateur van gedachte te wisselen over de thans ontstane situatie na het advies van informateur Rehwinkel."

Geert-Jan Hendriks heeft aan NH Nieuws laten weten dat er nu toch ruimte gaat worden gemaakt voor één-op-één gesprekken. "We snappen dat er vanuit de partijen behoefte is om ook op die manier te praten, dus dat gaan we regelen."