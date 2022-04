De Peiling: ik kan prima appen in het verkeer

Steeds meer mensen gebruiken hun telefoon in het verkeer. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar Interpolis. 71,5 procent van de Nederlanders zit wel eens op hun mobieltje tijdens het fietsen of autorijden meldt RTLNieuws .

Het percentage jonge mensen wat wel eens naar hun mobiel grijpt tijdens het verkeer is een stuk hoger. Zo'n 85 procent van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar gebruikt het mobieltje in het verkeer.

Sociale norm

Interpolis-gedragswetenschapper Patty Jansen waarschuwt dat de sociale norm voor jongeren heel belangrijk is voor hun eigen gedrag: "We weten bijvoorbeeld dat hoe vaker ouders hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer, hoe vaker hun kinderen dit ook doen. Het is aan ons samen om het niet normaal te laten zijn dat we onze telefoon gebruiken als we deelnemen aan het verkeer."

Boetes

Per 1 maart 2022 is de boete voor het vasthouden en gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden verhoogd naar 350 euro. Wie op de fiets gepakt wordt met een mobieltje in de hand kan een prent van 140 euro verwachten.

Wat vind jij?

App jij in de auto of op de fiets? Of erger je je enorm aan je medeweggebruikers die hun telefoon niet links kunnen laten liggen? Laat het ons weten!