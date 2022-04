Toekan strijkt neer in Alkmaar: Van der Valk Hotel langs de ringweg N9

De koopovereenkomst voor de nieuwe vestiging van het meer dan 150 jaar bestaande familiebedrijf is ondertekend, ook zijn er diverse procedures gestart om de bouw mogelijk te maken.

Volgens wethouder Pieter Dijkman past een Van der Valk Hotel goed bij het Olympiapark, waar veel ruimte is voor sport, gezondheid en vrije tijdsbesteding. "We zijn om blij dit bedrijf met internationale uitstraling en goede dienstverlening in het Olympiapark te kunnen verwelkomen", aldus Dijkman. Hij noemt de komst van het hotel 'een belangrijke impuls voor het gebied aan de westkant van Alkmaar'.

Trots

Onder leiding van Ben van der Valk, directeur van Hotel Akersloot, is Van der Valk lange tijd in gesprek geweest over de ontwikkeling van een, naar eigen zeggen, 'multifunctioneel hotel' binnen de gemeentegrens van Alkmaar.

De realisatie van het nieuwe hotel wordt geïnitieerd door 'de volgende generatie familieleden uit Akersloot', meldt het familiebedrijf in een persbericht. "We zijn trots om dit nieuws nu ook eindelijk naar buiten toe uit te kunnen dragen."

Wanneer Van der Valk verwacht het hotel te openen, is nog niet bekend. Ook vragen over het aantal kamers en het soort voorzieningen die in het hotel moeten komen, wil Van der Valk op dit moment nog niet beantwoorden. "Daarvoor zitten we nog in een te vroeg stadium", aldus een medewerker.