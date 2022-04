Verzetshelden, joods meisje en burgerdoden komen aan bod in zes oorlogsdocumentaires

Van verzetsmensen tot oorlogsslachtoffers en joodse onderduikers en slachtoffers: tal van oorlogsmonumenten over de Tweede Wereldoorlog herinneren aan een zwarte periode uit de Nederlandse geschiedenis. Zo ook in Hollands Kroon. Om de verhalen achter de monumenten niet te vergeten, zijn er nu mini-documentaires gemaakt.

Drie van de video's zijn opgenomen en werden gisteren gepresenteerd. Ze gaan over verzetsheld Marten Snoodijk uit Hippolytushoef, over de 27 burgerslachtoffers die tijdens de oorlog sneuvelden op Wieringen en over het voormalig Joods Werkdorp in Slootdorp.

"De verhalen achter die oorlogsmonumenten zijn verteld door mensen uit Hollands Kroon zelf", vertelde maker Peter Sasburg, die iets vergelijkbaars deed in West-Friesland, tegen mediapartner Regio Noordkop. "We zochten mensen die het kunnen en ook willen vertellen, want het zijn natuurlijk verhalen met emotie, verdriet, angst, boosheid en hoop voor de toekomst."

Burgemeester Rian van Dam benadrukt dat we vrede niet voor lief moeten nemen. "Het doel was de verhalen achter de monumenten te vertellen en de herinneringen vast te houden en dat is wel gelukt. We moeten blijven waarderen dat we in vrijheid leven, je ziet aan de oorlog in Oekraïne dat het niet vanzelfsprekend is."

Bekijk hieronder de video over verzetsheld Marten Snoodijk. Alle video's zijn hier te bekijken.