Serval vermist in Hilversumse Geuzenweg: 'Ga niet zelf op zoek'

Een serval - een grote katachtige - is sinds 29 maart vermist in de omgeving van de Hilversumse Geuzenweg. Het dier luistert naar de naam Lareina. De dierenambulance roept op de kat, wanneer je het dier spot, niet zelf te vangen.

De serval valt onder het Savannah-ras en is 1 jaar oud. Het lijf van het dier is bruin-zwart gevlekt. Onder de neus, op de borst en op de buik is de vacht wit. In Nederland is het legaal om een serval als huisdier te hebben. Wie de eigenaar van de kat is, wil Stichting Amivedi - waar de kat als vermist is opgegeven - uit privacy-overweging niet kwijt.

Dierenambulance

Stichting AAP vangt veel vermiste servals op. Woordvoerder Peter de Haan kent het gedrag van de servals en raadt af om zelf het dier op te zoeken en proberen te vangen. "Mocht je haar per toeval tegenkomen, probeer hem van een afstand in het oog te houden en bel de dierenambulance."

Volgens De Haan is het dier niet levensgevaarlijk, maar kan het wel uithalen. De kat bevindt zich mogelijk in omgeving Anna's Hoeve, zo blijkt uit een oproep op Facebook. Mocht dit het geval zijn, dan maakt De Haan zich wel zorgen. "Het is daar koud en hoewel het een wilde kat is, zal het dier niet meer goed kunnen jagen en daardoor mogelijk onvoorspelbaar gedrag vertonen."