Vuilprikker Toon mag niet meer rijden in zijn nieuwe auto: "Vreselijk, Ik ben er stuk van"

Toon van Wijnen, de bekende vrijwillige vuilnisophaler uit Santpoort-Noord, zit verplicht thuis. Hij blijkt niet het vereiste rijbewijs te hebben voor het elektrische vuilnisautootje waarmee hij zijn omgeving helpt schoon te houden en is daardoor onverzekerd. Toon moet theorie-examen doen om in bezit te komen van het papiertje, maar ziet dat als een heilloze missie. "Een stuk of tien tia’s hebben mijn kortetermijngeheugen aangetast. Ik ga dat examen nóóit halen."

Toon voor de auto waar hij niet in mag rijden. Fred Segaar/NH Nieuws

Toon huilde van geluk toen hij bijna een jaar geleden werd verrast met een splinternieuwe pick-up. Het was het resultaat van een succesvolle inzamelingsactie van mensen die begaan waren met het lot van de vrijwillige vuilophaler. Ze hadden de reportage gezien bij NH Nieuws waarin hij vertelde dat zijn werk zijn lust en zijn leven was maar ermee moest stoppen doordat zijn vuilnisautootje van ouderdom op instorten stond. Toons tragiek was goed voor 10.000 euro. Aangevuld met geld van lokale ondernemers en een bijdrage van de importeur van de auto werd hij de trotse eigenaar van een elektrische pick-up. Iedereen blij: Toon omdat hij zijn werk kon blijven doen ("Een grote uitlaatklep voor mij") en de mensen in Santpoort-Noord en omgeving vanwege Toons bijdrage aan een schonere straat.

Maar nu is gebleken dat de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) de ophaalwagen als een landbouw- en bostrekker beschouwt waarvoor Toons scooterrijbewijs niet afdoende is. Toon: "Hij is net even wat zwaarder dan mijn vorige autootje. Dat heeft helaas grote gevolgen. Ik heb een zogenoemd T-rijbewijs nodig, anders krijg ik hem niet verzekerd. Bovendien zou ik me moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Nou, daar heb ik dus helemaal geen zin. Ik heb toch geen bedrijf, ik ben gewoon een vrijwilliger die de boel in de buurt graag schoonhoudt." Whatsappjes met gefotografeerd zwerfvuil En dus zit hij thuis en alsof dat al niet pijnlijk genoeg is, ziet hij vanuit de huiskamer voor de deur de auto staan waarmee hij zo graag op pad zou gaan. Sterker, waarmee hij voor zijn gevoel op pad móet. Hij krijgt iedere dag whatsappjes van mensen in de buurt die zwerfvuil hebben gefotografeerd. Toon toont op zijn telefoon een plaatje van opgestapelde keukenkastjes en lege dozen langs de kant van de weg. "Dat zou ik normaliter hebben opgehaald, maar blijft daar nu liggen. Triest toch?"

Soms wint de opruimwoede het van zijn burgerlijke braafheid. Dan stapt hij toch in zijn elektrische karretje om een berg zwerfvuil in te laden en af te leveren bij de afvalverwerking. "Ik rij dan heel voorzichtig. Maar mijn hart gaat vreselijk tekeer, want het blijft maar door mijn hoofd spoken: stel dat ik een ongeluk krijg. Zelfs als het niet míjn schuld is, draai ik toch voor de kosten op. Met dat gevoel kan ik maar moeilijk leven." Heel wat ingezameld voor Oekraïne Hij mist het contact met de mensen, het vrije gevoel van geluidloos over duinweggetjes zoeven, gewoon lekker bezig zijn en daarvoor een schouderklopje krijgen. "Mensen zetten van alles langs de kant van de weg, soms heel bruikbare dingen. Ik zorg dat die dan weer een goede bestemming krijgen. Zo heb ik al heel wat ingezameld voor Oekraïne. Dat soort dingen mis ik wel heel erg. Ik ben er flink stuk van en hoop echt op een oplossing, zodat ik snel weer kan doen wat ik het liefste doe. Ik weet dat de importeur die de auto heeft geleverd voor me bezig is, maar of het iets gaat opleveren? Ik kan alleen maar hopen."

Gulle gever Severs: "Ik laat het er niet bij zitten." Alex Severs van het bedrijf Seval E Cargo was één van de gulle gevers die de aanschaf van Toons nieuwe auto vorig jaar mogelijk maakte. Dankzij een korting van 5.000 euro op de aanschafprijs werd Toon de trotse eigenaar van een elektrische pick-up. Severs zegt dat hij ‘intensief mailcontact’ heeft gehad met de gemeente Velsen en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om de kwestie op te lossen. "Ik had gehoopt dat het CBR zou gedogen dat Toon met de auto blijft rijden. Maar ze willen het niet. Ze hebben alleen toegezegd dat ze hem willen begeleiden op weg naar het examen. Maar daar is hij niet mee geholpen. Omdat deze auto iets zwaarder is dan zijn vorige moet Toon examen om zij rijbewijs te kunnen krijgen. Dat gaat hij gewoon niet halen.” Severs vindt het ‘heel vervelend’ dat Toon na de geslaagde inzamelingsactie zijn werk niet meer kan doen. "Niemand had er rekening mee gehouden dat hij het voor deze auto vereiste tractorrijbewijs niet had. Om zijn werk goed te kunnen doen had hij een iets zwaardere auto nodig. Heel vervelend dat hij daar nu niks mee kan. Ik zou hem tegemoet willen komen door de auto in te ruilen voor een lichter type waar hij wel mee mag rijden, maar dat wil hijzelf niet want hij kan daar nauwelijks vracht mee vervoeren. Het is een vervelende situatie. Maar ik laat het er niet bij zitten. Ik ben nog steeds van plan het voor elkaar te krijgen.”