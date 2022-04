Balende Jong AZ-doelman Reus blikt terug op eigen doelpunt: "Slechte pass"

Het verlies is zuur gezien de uitstekende vorm van Jong AZ. Vier wedstrijden op rij won de ploeg van Maarten Martens. Door het verlies tegen Roda JC (0-1) zakken de Alkmaarders naar plek twaalf in de eerste divisie.

Matig aanvalsspel

Trainer Martens zag zijn ploeg vooral te kort schieten in het aanvalsspel. Zelden creëerden zijn spelers een kans tegen Roda JC. Dat lag deels aan de tegenstander uit Limburg, maar ook mochten de AZ'ers zelf hun hand in eigen boezem steken. "We hadden te weinig spelers in het veld die in vorm waren."

Tekst loopt verder onder de video.