Geweldig doelpunt Mo Ihattaren hoogtepunt bij ruime zege Jong Ajax

Naast Ihattaren stonden Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Mohamed Daramy ook in de basis bij Jong Ajax. Die vier spelers maakten het verschil tegen de Ossenaren. De 1-0 kwam voort uit een strafschop. Daramy werd neergehaald, waarna Brobbey scoorde vanaf elf meter.

TOp Oss kreeg daarna een aantal mogelijkheden, maar de thuisploeg sloeg toe. Taylor was twee keer trefzeker. Eerst kon hij simpel raak schieten na een combinatie tussen Ihattaren en Daramy en even later kopte hij fraai binnen. De assist kwam op naam van Ihattaren.

