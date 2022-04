Nederlaag voor Jong AZ na knullig eigen doelpunt van Zico Buurmeester

De zege was over negentig minuten verdiend voor de bezoekers. Zo raakte Pelé van Aanholt de paal en Bryan Limbombe schoot een paar keer net naast. De Belgische aanvaller moest na vijf minuten overigens even naar de kant, omdat hij zijn scheenbeschermers was vergeten.

Ook Jong AZ kreeg een aantal mogelijkheden. De beste was voor Fedde de Jong. Vanaf randje zestien kon hij uithalen, maar voormalig Telstar-keeper Rody de Boer stond in de weg. Beau Reus had aan de andere kant een goede redding in petto op een inzet van dichtbij van invaller Dave van den Berg.

Ongelukkige eigen goal

Een kwartier voor tijd was 0-0 de meest logische uitslag. Een verkeerde terugspeelbal van Buurmeester bepaalde anders. Reus rekende er niet op, waardoor de bal zomaar over de doellijn rolde. De ploeg van trainer Maarten Martens kreeg het vervolgens niet voor elkaar om er alsnog een gelijkspel uit te slepen.

