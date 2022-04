Plannen voor brugverbinding tussen Oudorp en Overdie opnieuw op tafel

Met de grootschalige nieuwbouwplannen van Alkmaar in Overdie en Oudorp wordt opnieuw onderzocht wat de opties zijn voor een noord-zuidverbinding tussen de twee wijken. Hierdoor ligt de 'Bestevaerbrug' opnieuw op de tekentafel en het college wil snel een besluit nemen.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

De gemeente wilde jaren geleden al een brug tussen Overdie en Oudorp, deels om de Vondelstraat en de Bierkade te ontlasten en om een goede fietsverbinding te creëren. De plannen voor een Bestevaerbrug belandden uiteindelijk op de plank en ook het voorstel voor een fietsbrug haalde het niet.

Geluidsoverlast en luchtvervuiling

De route en de effecten voor wat betreft geluidsoverlast en luchtvervuiling zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de woningbouwplannen. Het college liet onderzoeksbureau Sweco de twee uiterste opties uitwerken: een volwaardige brugverbinding of alleen een fiets- en wandelbrug. Als tussenvorm oppert het adviesbureau een brug voor (brom-) fietsers, wandelaars en lijnbussen.



Sweco verwacht door de brug meer verkeer op de Bestevaerstraat, Marconistraat, Edisonweg, Nieuwe Schermerweg en het zuidelijke deel van de N242. Ook wordt verwacht dat de verkeersdruk via de Saturnusstraat toeneemt in Oudorp. De drukte zou daarentegen afnemen op alle wegen om het centrum van Alkmaar.

Bijna 140 miljoen euro

Het adviesbureau ging daarbij uit van een volwaardige brug direct tussen de Marconistraat en de Bestevaerstraat met twee rijstroken en een middenberm. De gescheiden rijstroken liggen dichter bij de bebouwing langs de Bestevaerstraat, en laten onvoldoende ruimte voor parkeerplekken. Een aantal bedrijven zal plaats moeten maken voor de weg.



De totale kosten voor een volwaardige noord-zuidverbinding, van de Diamantweg tot en met de Edisonstraat, worden geschat op 137,2 miljoen euro. Een goedkopere, en voor de Edisonstraat rustigere optie is om de Marconistraat / Einsteinstraat door te trekken tot de Nieuwe Schermerweg.