NL V Victor bezorgt bonsai op de deurmat. "Bonsai boompjes maken me rustig"

Bonsai boompjes kweken is niet alleen een hobby van ouderen met groene vingers. Victor is nog jong en staat aan het begin van zijn carriere, en de liefde voor de Oosterse boomcultuur heeft hij van huis uit meegekregen. Hij vindt de bonsaiboompjes prachtig en is met vrienden een webshop begonnen om de miniboompjes weer hip te maken.

Uit de kas op weg naar de klant - nh/marcruyg

Geconcentreerd knipt Victor met een speciale tang blaadjes en takjes weg van een Japans miniboompje. Het exemplaar dat hij vers uit de kas heeft gehaald wordt met heel veel zorg klaargemaakt voor zijn reis naar de klant. "Hij moet er wel mooi uitzien", zo verklaart Victor zijn schoonmaakwerk aan de pot en het boompje.

Quote je bent bezig met niks en jezelf en de boom, je kijkt ernaar. Het is heel rustgevend. victor vriends

In Japan zijn de boompjes razend populair maar in Nederland zijn ze een beetje uit het zicht geraakt. Maar dat is niet terecht, aldus de jonge ondernemer. "In deze hectische tijd is het altijd druk en heb je weinig rustmomentjes. Ikzelf, als ik er voor zorg of naar kijk, ik vind daar de rust in terug". En dat geluksgevoel wil hij heel graag delen met anderen.

Bijknippen van bonsaïboompje - nh/marcruyg

Samen met drie vrienden is hij daarom een webshop begonnen om bonsaiboompjes thuis af te leveren. Uit het enorme aanbod van bonsaiboompjes hebben de Amsterdamse ondernemers een selectie gemaakt welke online besteld kan worden. Nu Nederland sinds een paar jaar kamerplanten weer ontdekt heeft, hopen Victor en zijn vrienden dat de tijd rijp is om bonsai weer op de kaart te zetten. Het is ook een mooie manier om samen met vrienden een eigen bedrijf op te zetten. "Ik ben een harde werker", zo stelt Victor, en dan is dat toch mooier om dat voor jezelf te doen dan voor een baas.

kassen met bonsaïboompjes - nh/marcruyg

Fouten maken, vallen en opstaan, dat hoort bij ondernemen,daar leer je juist van, zo weet Victor. Een echt toekomstplan is er niet maar de jonge honden geven gewoon 'vol gas' en zien wel waar het schip strandt. Een grote investering was het bedrijf niet want de boompjes worden pas ingekocht als de bestelling een feit is. Maar de zorg waarmee ze ingepakt en verstuurd worden verraad de liefde voor het bijzondere boompje.