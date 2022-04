Gele Kanaries vliegen niet, maar draven in Alkmaar

Het drafseizoen is weer van start gegaan. Zondag werden er in drafcentrum Alkmaar tien koersen verreden. "Toch wel een grote dag. Ik hoop dat hier de wederopstanding van de draf- en rensport begint. Door corona viel alles van de ene op de andere dag stil", vertelt baanspeaker Rogier den Dekker.

Rogier den Dekker is al bijna dertig jaar baanspeaker van beroep. Nieuw dit drafseizoen is Stal De Gele Kanaries. "Met 140 eigenaren die honderd euro per maand betalen, hebben wij nu achttien paarden gekocht. Dat moeten er twintig worden", vertelt initiatiefnemer Peter Delis.

Doel van Stal De Gele Kanaries is om meer koerspaarden te krijgen in Nederland. Ook hoopt Delis mensen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met de paardensport. "Het trainen van een paard kost al snel duizend euro per maand. Als je met tien mensen één paard hebt dan ben je met honderd euro klaar en heb je tien keer zoveel plezier", vertelt Delis.

Geld verdienen?

Je wordt dus vooral aandeelhouder voor de beleving en liefhebberij. Je moet niet de illusie hebben om er rijk van te worden. "Als je in geld denkt dan kan ik je elke illusie besparen. Wanneer je in emotie denkt dan is het verschrikkelijk leuk om jouw paard te zien winnen", aldus Delis.