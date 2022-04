Na twee jaar eindelijk première voor 'Gelaarsde Kat': "Kinderen zijn kop groter geworden"

Ook Theater Vrij Zijn in Oudorp zuchtte de afgelopen twee jaar onder alle coronabeperkingen. De nieuwe voorstelling 'De Gelaarsde Kat en de betoverde Alkmaarders' zou in 2020 in première gaan, maar moest twee keer worden uitgesteld. Deze week is het dan eindelijk zo ver: vrijdagavond kan het publiek de productie van Anderson Farah bewonderen.