Ajax tijdens bekerfinale in De Kuip gesteund door 17.500 fans

Ajax zal tijdens de bekerfinale maximaal worden gesteund in De Kuip. Zo'n 17.500 duizend Ajacieden hebben een kaartje bemachtigd voor de finale tegen PSV op 17 april. Daardoor is de bekerfinale inmiddels uitverkocht, zo meldt Ajax.

Extra NH Sport op de radio

Vanaf 19.00 uur luister je vanavond naar een extra NH Sport op de radio. Na de tumultueuze afloop van FC Volendam tegen TOP Oss (1-2) speelt de ploeg van trainer Wim Jonk vanavond in Eindhoven tegen Jong PSV. De beloften van AZ komen ook in actie; zij ontvangen in Wijdewormer Roda JC. Beide wedstrijden zijn rechtstreeks te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport vanaf 19.00 uur.