Ate en Ruben verwarmen bedrijven met water van sprinklerinstallatie

Door de enorme stijging van de prijs van aardgas zoeken steeds meer ondernemers naar alternatieven om hun bedrijf te verwarmen. Wie nu al een sprinklerinstallatie heeft komt dan vaak terecht bij Ate en Ruben in Wormer. Door bestaande technieken te combineren halen zij de warmte uit het water dat in het opslagvat zit.

Sprinklerinstallaties zijn al jarenlang een beproefde manier van brandpreventie. Wanneer er brand uitbreekt schakelt het systeem automatisch in en wordt er water in de betreffende ruimte gesproeid. Om het systeem te laten werken is een soort 'watertoren' nodig waar honderdduizenden liters water opgeslagen worden. Een mooi systeem maar kostbaar.

"In dit vat zit 655.000 liter water", zegt Ruben de Bruin, terwijl hij naar de stalen opslagtank achter hem wijst. "En dat water doet in basis helemaal niets, helemaal niets. Dat wacht en dat wacht totdat er brand uitbreekt". Dood en nutteloos kapitaal waar je helaas niet zonder kunt en dat alleen maar geld kost.

In de vijventwintig jaar dat Ruben werkt met sprinklerinstallaties is nog nooit iemand op het idee gekomen om iets te doen met het water in het opslagvat. Maar toen Ruben zijn eigen huis gasloos wilde maken viel bij hem het kwartje. Wat een warmtepomp bij hem thuis in het klein kon, was in principe ook mogelijk bij bedrijven. Met een hoofdrol voor het wateropslagvat.

Het principe is simpel aldus Ruben. "Zolang water een temperatuur heeft", dus niet bevriest, "heeft het energie, en met een warmtepomp kun je die energie eruit halen. Het water in het vat is gemiddeld vijftien graden en een warmtepomp kan er vijfenvijftig graden van maken." Dat verwarmde water wordt nu gebruikt om de CV te verwarmen.