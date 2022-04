Jan Lammers over gevaren van Formule 1: "Je wist niet of je er 's avonds nog was"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. De racesport was is zijn tijd nog een sport voor echte waaghalzen.

Op de huidige plek van de slipschool in Zandvoort groeide de jonge Jan Lammers op. "Dit was vroeger een vuilnisbelt", zegt Lammers wijzend over het terrein. "Hier lagen oude ijskasten en beeldbuizen van de tv's. Voor een snotjongen die hield van ravotten, was dat natuurlijk een feest. In de duinen maakten we hutten en was je aan het klimmen in de bomen. Je kunt naar het strand en ook de voetbalvelden zijn hier."

Lammers was zestien jaar toen hij op de slipschool van Slotemaker kwam te werken. Hij waste de auto's en hield het terrein nat voor de cursisten. Maar het mooiste was om ook even in de auto's te mogen rijden: van het parkeerterrein naar de wasplaats en terug.

Aan het einde van de dag ging Slotemaker ook nog even met de baanspuiters aan de slag. "Dan ging 'ie je dat slippen leren. En natuurlijk ook het rijden, dat ging spelenderwijs. Toen ik op m'n zestiende mijn eerste race reed en won, kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen en dacht ik dat ik de hele wereld aankon. Die focus richting de Formule 1 was er toen wel. In 1976 reed ik met een Opel Kadettje rond, hier op het circuit. En in 1978 was ik hier met de Formule 1 aan het testen. Het is wel hard gegaan. "

Het racen was in de jaren zeventig veel fysieker dan het nu is. "Je had geen stuurbekrachtiging. De remmen waren van een ander materiaal, je moest echt trappen alsof je in een vrachtwagen zat. Het gas ging niet alleen met een kabel, maar ook met een hele sterke veer, want je gas mocht niet vol open blijven staan. We hadden ook nog een koppeling. Je moest de koppeling flink intrappen bij het schakelen. Tegenwoordig doen ze dat met de hand."

Terugkijkend ziet Lammers ook de gevaren waaraan hij in die tijd heeft blootgestaan: "Eigenlijk wist je 's ochtend s niet of je er 's avonds nog was. Als je een volle tank had, dan had je tweehonderd liter benzine bij je. En je zat in een aluminium chassis. Je wist als je een enorme crash maakte, dan zat je in het verschrompelde aluminium. De kans dat je dat overleefde was klein, want je had ook die grote hoeveelheid benzine bij je."