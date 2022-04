'Lachwekkend ontslag' SEW-coach Arthur Langedijk: "Dit is amateurisme ten top"

Het plotselinge vertrek van Arthur Langedijk als coach van SEW komt naar eigen zeggen 'als donderslag bij heldere hemel'. De 55-jarige handbalcoach noemt het 'belachelijk' dat hij het seizoen niet mag afmaken. "Ik heb alle doelstellingen behaald", aldus Langedijk.

Arthur Langedijk (r) wil succes boeken met SEW in EHF European Cup - Orange Pictures

In februari liet SEW al weten dat het aflopende contract van Langedijk niet verlengd zou worden. Gezamenlijk werd besloten het seizoen, dat nu nog zes wedstrijden duurt, nog af te maken. Daardoor is het moment van ontslag des te opvallender. Afgelopen week verloor SEW weliswaar van Venlo en Quintus, de nummers twee en drie van de reguliere competitie. "We strijden nog voor de vierde plek, dat recht geeft op een Europees ticket. Het vertrouwen was er niet meer om dat resultaat bereiken met Arthur voor de groep", zegt voorzitter Vincent Baten. "Als je dan weet dat je weggaat - wat we gezamenlijk hebben besloten - dan wil je in de play-offs maximaal presteren. Als trainer ben ik dan super gemotiveerd om goed weg te gaan", stelt Langedijk. Chemie In het persbericht liet de club weten dat de 'kans klein is dat het landskampioenschap er nog in zit'. "Onze wegen zouden toch al scheiden", zegt Baten. "Het ontslag heeft ook niets te maken met de verliespartij, maar het proces dat de laatste weken speelde. We constateerden dat de grip van Arthur op de spelersgroep wegvloeide. Dan praat je over chemie die er niet meer is."

"Het is bullshit dat de chemie is uitgewerkt", reageert Langedijk, die het betreurt dat hij nooit een gesprek met het bestuur heeft gehad. "Ze hadden met mij moeten praten. Dit is amateurisme ten top. De meiden hebben keihard geknokt. Ze hebben het heel goed gedaan, maar we hebben helaas verloren van een ploeg die op dat moment net iets beter was." Onlangs werd SEW in de Europacup uitgeschakeld door Maccabi Arazim Ramat

Samenvatting: SEW - Maccabi Arazim Ramat - NH Sport/Frank van der Meijden

Volgens de voorzitter moet het ploselinge vertrek meer gezocht worden in de werkwijze van Langedijk. "Zijn manier van coachen en communiceren naar de groep zorgt voor wrijving", stelt Baten, die als kanttekening plaatst dat Langedijk zeer verdienstelijk werk heeft verricht. "Hij heeft de club teruggebracht naar de top vijf. We hebben een hoop ellende gehad in coronatijd en daar heeft hij ons doorheen geslagen. Daar krijgt hij zeker de credits voor." Stank voor dank Toen Langedijk drie jaar geleden instapte bij SEW, bungelde de club onderaan in de competitie. Vervolgens heeft SEW zich opgeklommen tot een stabiele ploeg die bovenin meedraait. "Is dit de dank voor wat ik de afgelopen drie jaar heb gedaan? Van degradatieclub naar de top van Nederland. Zes wedstrijden voor het eind van het seizoen. Dit is een lachertje. Ik heb geen gesprek met het bestuur gehad. Incapabele mensen nemen dit soort beslissingen. Niet alleen ik word geschaad, maar ook de club."

Langedijk hekelt dan ook de houding van het bestuur en heeft veel aan te merken op de structuur binnen de club. "Ik heb drie voorzitters in drie jaar tijd gehad. Dat zegt genoeg over de club. Er gaat heel veel mis. Dat heeft ook te maken met het dorpse. Handbal is een amateursport, vrijwilligers vinden zichzelf belangrijk. Dat heeft te maken met het lullige niveautje waar we op acteren. Om dan zo om te gaan met een trainer die alle doelstellingen heeft behaald, zonder opgave van reden, vind ik echt respectloos." Ondanks dat Langedijk aanbiedingen van een aantal 'topploegen' op zak heeft, zal hij waarschijnlijk niet direct terugkeren in het handbal. Hij vindt het tijd om voor een sabbatical na 24 jaar onafgebroken trainer te zijn op het hoogste niveau.