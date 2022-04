Voorkeurscoalitie Heemstede bekend: VVD, D66, CDA en PvdA

Volgens John Wulfers, fractievoorzitter van VVD en initiatiefnemer in de informatieronde, verliepen de verkennende gesprekken 'prettig' en kwamen deze vier partijen bij elkaar uit. "Een coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA mag gaan rekenen op een nadrukkelijk gewenst breed politiek draagvlak van 13 zetels."

Ook is er volgens Wulfers onderling veel vertrouwen en zijn de partijen bereid om samen bestuursverantwoordelijkheden te nemen. Deze conclusie is vanmorgen door John Wulfers en burgemeester Astrid Nienhuis besproken.

Formatiegesprekken

De vier partijen starten deze week met de formatiegesprekken. Het doel is om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen met veel ruimte voor inbreng van de gehele raad, de inwoners en overige stakeholders.

Voormalig burgemeester van Heemstede, Marianne Heeremans, gaat de formatiegesprekken begeleiden. Er wordt gestreefd naar de installatie van een nieuw college eind mei.

Hertelling

Lijsttrekker van lokale partij Samen Sterk Heemstede, Eric Geels, vroeg na de uitslag van de verkiezingen een hertelling aan. Deze vond vorige week plaast in het gemeentehuis. Het was de eerste hertelling van de gemeenteraadsverkiezingen in Heemstede ooit.