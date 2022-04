Versterkte dijken, kades en andere maatregelen: hoe houden we droge voeten?

We weten het al een tijdje: de Markermeerdijken zijn niet sterk genoeg om 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. Er wordt daarom al tijden gewerkt aan het versterken van de meer dan 33 kilometer lange dijken tussen Hoorn en Durgerdam. Bij Uitdam wordt donderdag de laatste verzwarende dijkpaal ingeslagen. Is Noord-Holland daarna klaar voor de strijd tegen het stijgende water, gezien meer dan driekwart van de provincie onder de zeespiegel ligt?

Zonder dijken en gemalen zouden grote gebieden in Noord-Holland onder water staan. In de afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap grootschalige controles uitgevoerd en op verschillende plaatsen in Noord-Holland zwakke plekken ontdekt. Met het versterken van dijken en duinen langs de Noordzee en de regionale waterkeringen langs het IJsselmeer, het Markermeer en de Waddenzee, probeert de provincie het water op veilige afstand te houden.

Noord-Holland is een van de veiligste delta’s ter wereld. Toch is een overstroming - met veel economische schade en mogelijke slachtoffers als gevolg - nooit uit te sluiten.

"Waterschappen zijn altijd bezig met 'de dag van morgen'. Dijken worden aangepast op de te verwachten zeespiegelstijging. Watersystemen in polders en het binnenland worden aangepast tegen hevige neerslag en langdurige droogte", aldus Voet.

Wat heeft provincie gedaan in de afgelopen jaren om dijken te versterken? "Er staat de komende jaren heel wat op de planning, en er is de afgelopen jaren al heel wat afgerond", reageert Jorrit Voet, woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Expeditie Noord-Holland: hoe we in de provincie omgaan met de strijd tegen het water

Expeditie Noord-Holland: hoe we in de provincie omgaan met de strijd tegen het water

Onlangs werden meerdere projecten afgerond. Zo werd van 2017 tot en met 2019 achttien kilometer van de Waddenzeedijk versterkt en ook de Havendijk in De Oever is versterkt.

Enkele voorbeelden van dijken die momenteel versterkt worden, is de dijk tussen Den Oever en Den Helder, de Markermeerdijken en Wieringermeerkering. Ook worden veel kades verbeterd, bijvoorveeld bij de Zaanse Schans, Eilandspolder, Zeevang, Starnmeer en Beetskoog.

Versterkte kades

In de toekomst versterkt het hoogheemraadschap ook nog eens 260 kilometer aan kades: "We streven ernaar om alle boezemkades in 2023 op orde te hebben", vertelt Voet. Tegen die tijd zou er volgens hoogheemraadschap sinds de start van het project 430 kilometer aan dijken zijn verbeterd.

Dijkversterking kan flink wat overlast voor de omgeving betekenen, maar omwonenden worden volgens Voet als vroegtijdig betrokken bij de werkzaamheden: "We organiseren bijeenkomsten en bezoeken omwonenden. Daarnaast overleggen we met de gemeente en andere organisaties zoals PWN of natuurorganisaties die een rol spelen. Voordat een dijkversterkingsplan definitief wordt, kan iedereen het inzien en inspraak hebben", aldus Voet.