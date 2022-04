Voor de zomer wil Laren doorstroming op drukste kruispunt hebben aangepakt

Zeker op spitsmomenten is het lang wachten in de auto. Het verkeer op het kruispunt hoopt zich op, omdat de doorstroming verre van optimaal is. Met als gevolg dat ongedurige automobilisten, die een file zien staan, een alternatieve route gaan zoeken in de woonstraten om de Brink heen. Dat leidt tot ongewenste en onveilige situaties daar. Daarnaast betekenen de stoplichtfiles nu nog meer uitstoot en meer overlast voor de directe omgeving.

Stopstreep

Eind 2020 waren de te nemen maatregelen al bekend. Het komt neer op nieuwere en meer techniek onder het asfalt en in de verkeerslichten. De oplossing zit 'm onder andere in nieuwe software in de stoplichten. Momenteel 'ziet' de verkeersinstallatie alleen de (brom)fietsers in het vak voor de auto's en de eerste wagen die bij de stopstreep staat. Hoe lang de rij erachter is, is daardoor onbekend.

Ergens in de periode van mei tot en met juli, de exacte klusdata zijn nog niet bepaald, zorgt de aannemer ervoor dat er op en nabij het kruispunt, in de opstelstroken en in de aansluitende wegen meer detectielussen in de grond komen. Daarmee moet stilstand op het kruispunt worden voorkomen.

Lussen

Tevens zorgen deze lussen ervoor dat de met nieuwere software uitgeruste verkeerslichten beter en tijdig inzicht krijgen in het verkeersaanbod, waardoor de boel veel beter zou moeten doorstromen.

