De Peiling: ik douche maximaal 5 minuten

' Zet ook de knop om ' is de nieuwe campagne van de overheid die afgelopen weekend gelanceerd is. Het kabinet roept op om de thermostaat op maximaal 19 graden te zetten en maximaal vijf minuten te douchen om te besparen op energie.

De Rijksoverheid geeft zelf het goede voorbeeld door de thermostaat van al haar kantoorpanden 2 graden lager te zetten.

Goed voor je portemonnee

De campagne is niet alleen gericht op huishoudens; ook het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om energie te besparen. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie licht toe: "Het is om meerdere redenen verstandig om energie te besparen. Het is goed voor je portemonnee, het klimaat én het helpt ons om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland." Slecht geïsoleerde woningen worden met het Nationaal Isolatieprogramma aangepakt, een bedrag van vier miljard euro is hiervoor beschikbaar gesteld.

Praktische Tips

De overheid komt ook met een aantal praktische tips: trek een warme trui aan, slaap met een extra deken op bed. Om ervoor te zorgen dat je je aan de maximale douchetijd houdt, kan je een liedje van vijf minuten opzetten, of de timer op je telefoon instellen.

Wat vind jij?

Douche jij maximaal vijf minuten? Douche jij iedere dag, of douche jij misschien wel koud? En heb jij een goede bespaartip voor ons?