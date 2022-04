Met Taaipop en Palmpop gaat het festivalseizoen los: "Op naar volle bak"

Na een coronaperiode waar maar geen einde aan leek te komen, gaat het er dan toch van komen. Met Taaipop in Lutjebroek en Palmpop in De Weere wordt het West-Friese festivalseizoen komende zaterdag afgetrapt. Het enthousiasme is groot, zowel bij de organisatie als bij de bezoekers.

Meer dan regelmatig bekijkt hij de pagina die de cijfers van de voorverkoop laten zien. Stefan Rozier ziet dat het publiek zin heeft in Taaipop, dat al meer dan 30 jaar in De Paus in Lutjebroek wordt gehouden. "Normaal hebben we op dit moment misschien 50 kaarten verkocht. Nu al zo'n 600, dus meer dan 10 keer zoveel."

Het zegt veel over het enthousiasme. Veel festivalgangers snakken naar een ouderwetse dag vol muziek en gezelligheid. In totaal kan De Paus zo'n 1.000 bezoekers herbergen. "We zijn aardig op koers voor een volle bak. Misschien moeten we het bordje uitverkocht wel uit de kast halen. Dat zou mooi zijn."

Nog nooit meegemaakt

Ook binnen het bestuur wordt uitgekeken naar zaterdag. "Eindelijk mogen we weer, voor het eerst in drie jaar. Er zijn na de editie van 2019 enkele bestuursleden bijgekomen, die het nog nooit hebben meegemaakt."

In Lutjebroek wordt de lijst met artiesten afgestemd op een mix van ouder en jonger publiek. "We beginnen met enkele rockbands en gaan dan over naar dj's", weet Rozier. Op de festivalposter prijken onder meer de namen van Ramkot en Ten Times a Million. "Die laatste band hadden we twee jaar geleden al gestrikt en zijn sindsdien flink gegroeid. Binnenkort staan ze zelfs in het voorprogramma van Kings of Leon."

Tekst gaat door onder de video.