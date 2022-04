Automobilisten opgelet: juist nu groter gevaar voor aanrijding met wild

Reeën verplaatsen zich vooral tijdens de schemering in de ochtend of de avond. Ze gaan dan op zoek naar voedsel of ze keren terug naar hun slaapplek. Daardoor moeten ze vaak de weg oversteken en dankzij de zomertijd is de kans groter geworden dat ze voor een auto kunnen komen. Op de eerste werkdag van De Hiep in de zomertijd was het gelijk raak. Ze ontdekte een dode ree langs de weg. "Ik heb er heel wat opgeraapt, maar je wordt er elke keer toch weer naar van."