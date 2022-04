Ruim tachtig kastanjes gekapt langs Hilversumse weg, buurt wil groene uitstraling snel terug

De 86 bomen hebben de kastanjebloedingsziekte. Ze hebben daardoor een slechtere conditie en is de kans op omvallen of breken groot. Ook kunnen de bomen elkaar besmetten, waardoor besloten is ze weg te halen. "Toen in 2006 de kastanjes waren geplant, was al duidelijk dat ze de bloedingsziekte konden krijgen", vertelt Joost Fonville namens de bewoners. En dat gebeurde uiteindelijk ook. "Na de bloei zijn ze even groen en daarna worden de bladen heel snel bruin."

"Al met al is het een stuk achterstallig onderhoud wat nu opgepakt gaat worden." De bomen worden vervangen door nieuwe bomen als het grondwerk klaar is. En dan gaat het niet om kastanjes, maar om een mix van verschillende soorten zoals de Iep en de Esdoorn.

Fonville woont aan de kant van de straat waar de eerste werkzaamheden verricht worden. "Het is nu een beetje een trieste aanblik." De bewoners hopen dat ze niet jaren hoeven te wachten totdat de groene uitstraling van de Johannes Gerardtsweg weer terug is.

Verkeershinder

Door de werkzaamheden zal het verkeer hinder ervaren. Per dag gaan vijf tot zeven bomen gekapt worden, en omdat er gewerkt gaat worden vanaf het fietspad zullen vooral fietsers last krijgen van deze werkzaamheden. De gebruikers van het fietspad zullen worden omgeleid.

Maar volgens de gemeente is het daardoor ook mogelijk dat de automobilisten er last van zullen krijgen. Zo kunnen verkeersregelaars buiten de spits het verkeer mogelijk stilleggen vanwege de veiligheid. "Maar zoals het er nu uitziet, rijdt het verkeer redelijk door", laat Fonville weten.