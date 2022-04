LIVE NH Sport met Jong PSV - FC Volendam en Jong AZ - Roda JC

Na de tumultueuze afloop van FC Volendam tegen TOP Oss (1-2) speelt de ploeg van trainer Wim Jonk vanavond in Eindhoven tegen Jong PSV. De beloften van AZ komen ook in actie; zij ontvangen in Wijdewormer Roda JC. Beide wedstrijden zijn rechtstreeks te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport vanaf 19.00 uur.

FC Volendam is bijna wanhopig op zoek naar een overwinning, want de laatste vijf wedstrijden leverden de voormalig koploper van de eerste divisie slechts twee schamele puntjes op. Dat de spanning aan het slot van de competitie oploopt, bleek vrijdag na het laatste fluitsignaal. Twee supporters drongen de catacomben binnen en kwamen in de kleedkamer verhaal halen.

Een bizarre actie. FC Volendam doet onderzoek naar hoe dit kon gebeuren en praat vandaag met beide twee supporters om daarna te besluiten welke gevolgen dit heeft.

Ondertussen heeft trainer Wim Jonk het weekend gebruikt om zijn elftal klaar te stomen voor het duel tegen Jong PSV. De Eindhovenaren zijn ook aan een zwakke reeks bezig: van de laatste zeven duels gingen er zes verloren en eindigde er eentje in een gelijkspel.

Grote vraag is of Jonk opnieuw gaat sleutelen aan de basisformatie in de hoop een winnend elftal op de been te brengen. Tegen TOP Oss werd Daryl van Mieghem gepasseerd en moest ook Gaetano Oristianio op de bank beginnen. Of Jonk vanavond de puzzel passend krijgt, hoor je van verslaggever Frank van der Meijden. De aftrap op PSV Campus De Herdgang is om 20.00 uur.

Jong AZ in vorm

Beter gaat het met Jong AZ. De Alkmaarders zaten in een flinke dip, maar zijn daar de laatste weken uitgekropen met als resultaat dertien punten uit de laatste vijf wedstrijden. Op de ranglijst vertaalt dat zich in de elfde plaats. Bovendien strijdt de ploeg van trainer Maarten Martens daardoor ook bovenin mee in de vierde periode. Net als Roda JC staat de teller op tien punten. Vijf minder dan koploper Almere City FC, maar ook één wedstrijd minder gespeeld.