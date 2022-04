NS-treinen rijden weer volgens de dienstregeling na grote storing

Volgens een woordvoerder van de NS rijden de treinen weer vrijwel normaal na de grote IT-storing van gisteren. Wel kan het zijn dat mensen vandaag nog het een en ander zullen merken van de problemen van gisteren. Zo kan de lengte van treinen afwijken van wat reizigers gewend zijn tijdens hun rit. Ook kan het type trein anders zijn dan normaal.

Technische storing

De IT-storing trad rond 12.00 uur op en had volgens de NS invloed op het systeem dat de actuele planningen maakt voor treinen en personeel. Hoewel de technische storing in de loop van de dag was opgelost, kon het treinverkeer niet worden opgestart. Het systeem moest worden geüpdatet en treinen moesten naar de juiste plek worden gebracht.



In de nacht hebben de eerste treinen tussen Amsterdam en Schiphol weer gereden.