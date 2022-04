Geschoten vanuit sportschool Bos en Lommer, een gewonde

Bij een schietpartij in Bos en Lommer is vanavond iemand gewond geraakt. De politie heeft drie verdachten opgepakt.

De melding kwam rond 18.30 uur binnen. Volgens een politiewoordvoerder werd er vanuit een sportschool aan het Bos en Lommerplein geschoten.

Verder is er iets gebeurd op de Leeuwendalersweg bij de hoek van het Gulden Winckelplantsoen en het Gulden Winckelplantsoen zelf. De woordvoerder spreekt van een vrij onoverzichtelijke situatie.

Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden gealarmeerd, maar of zij ook ter plaatse kwamen is onbekend. Op beelden is te zien dat er ramen van een auto kapot zijn geschoten.

Via Burgernet werd er na de schietpartij gevraagd uit te kijken naar een man die was gevlucht op een scooter.