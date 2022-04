Volkstuin Ons Buiten viert 100-jarig bestaan: "Het blijft bijzonder"

Een van hen is Ans Kiers. "Het is in de loop van de jaren heel erg veranderd, maar het blijft bijzonder. Mijn kinderen komen nog heel graag hier dus dat houdt in dat het nog steeds voor iedereen een hele fijne plek is."

Wethouder Marieke van Doorninck, die eerder nog een forse huurstijging wilde doorvoeren, was ook aanwezig. Ze erkent dat dat plan voor sommigen heel slecht uitpakte. "Daar zijn wij ook van geschrokken en we hebben onze plannen ingetrokken", zei van Doorninck.

Hanneke Weber, voorzitter van het bestuur van het tuinpark, benadrukt dat iedereen altijd kan binnenlopen om de volkstuinen te bekijken. "We zijn natuurlijk honderd jaar. Dat heeft een hele oude historie en ervaring in huis, en tradities."