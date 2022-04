Pokémonmania in Zaandam: "Snel weg hier, anders zijn we straks failliet"

Kaartjes, tassen en games: alles wat met Pokémon te maken heeft was gisteren te bekijken op een fan- en verzameldag in sportschool Motivation for you in Zaandam. Onder grote belangstelling, zag organisator Linda Scholten: "We hadden een grote opkomst verwacht, maar dat het zo groot is geworden, is heel leuk."

Linda Scholten, eigenaar sportschool Motivation for you - NH Nieuws

Als de verslaggever binnenkomt vertrekt er net een moeder met haar kind. Gehaast, zo lijkt het. "Snel weg hier, anders zijn we straks failliet!" En inderdaad: de prijzen van sommige kaartjes liegen er niet om. Toch is er ook voor kinderen genoeg te koop, zegt een verkoper: "Vandaag hebben we expres gekozen voor schappelijke tarieven omdat het leuk is voor de kinderen, het moet een beetje laagdrempelig zijn." Opvallend is dat er ook heel wat volwassenen zijn, en echt niet alleen omdat hun kinderen wilden kijken op de verzameldag. Tekst gaat door onder de video.

Pokémonmania in Zaandam - NH Nieuws

Pokémon-TikTokker Mourad El Hannouti staat ook met kaartjes op de verzameldag. Met een brede glimlach vertelt hij over zijn kanaal: "We gaan veel live, we spelen verschillende spelletjes en doen van alles om blijdschap te creëren." Kinderen weer happy Organisator Linda Scholten - eigenaar van de sportschool waar ze de dag heeft georganiseerd - zegt dat ze wat leuks wilde organiseren voor kinderen. "Er is veel negativiteit, corona was ook een 'downperiode' voor kinderen. Ik heb zelf ook een zoontje van dertien en die werd er ook niet zo vrolijk van." "Toen dachten we: 'we moeten er een leuke vibe aan geven'. Dat de kinderen weer happy worden en ze zich bezig gaan houden met leuke dingen. De bedoeling is dat kinderen bezig zijn met andere dingen dan met schietspellen of met negativiteit." El Hannouti kent ook mensen die depressief zijn en met deze hobby toch nog wat hebben. "Het verzamelen en sparen is leuk. De community is geweldig. Pokémon helpt ze er doorheen."