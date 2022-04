Vaarseizoen in Volendam feestelijk van start: "We zijn heel blij, eindelijk weer"

Volendammers hebben er twee jaar op moeten wachten, maar de goedgevulde haven laat zien dat de schippers klaar zijn voor de Pieperrace. Met het startschot van oud-voetballer Arnold Mühren is het vaarseizoen officieel geopend. NH Nieuws was hier live bij aanwezig.

Aan de haven staan de Volendammers te kijken naar de fanfare. De saxofoons en trompetten laten duidelijk horen dat het vaarseizoen echt bijna gaat beginnen. In Volendamse kledij spelen de leden, na twee jaar afwezigheid, weer enthousiast de noten.

Eerder vertelde schipper Irene Toxopeus aan NH Nieuws dat ze dit weekend vaart met 26 mannen. De schipper had er ontzettend veel zin in. "De Pieperrace is echt het begin van het seizoen", vertelde ze enthousiast. Ook de heren op het schip konden niet wachten om de zijlen te hijsen.

In de reportage hieronder is onder andere de winnaar van gisteren te zien. De hele live-uitzending is hier terug te kijken.