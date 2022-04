Tot 20.00 uur geen treinen door storing: "Het is echt even een rotdag"

Er rijdt tot 20.00 uur geen enkele trein van de NS meer. De reden is een grote technische storing. In eerste instantie sprak de vervoerder nog van 17.00 uur, maar rond 15.30 uur werd bekend dat het nog drie uur langer duurde.

De problemen ontstonden rond 10.00 uur. Toen reden er nog wel treinen, maar lukte het de NS niet om actuele reisinformatie op stations te tonen. Het ging om reisinformatie van een uur eerder. Dit probleem speelde volgens de NS op alle stations.

Andere reisopties

Rond 12.10 uur liet de NS weten dat er geen enkele trein meer rijdt. Een woordvoerder van de NS laat weten datdit komt door een storing is in het planningsysteem. Dat is het systeem dat bij actuele omstandigheden, zoals storingen, de planning van de treinen verzorgt.

"Ik kan me voorstellen dat reizigers op dit moment niet goed weten waar ze aan toe zijn", zegt de woordvoerder. "Je ziet ook een lange rij bij de informatiebalies. Waar mijn collega's hard hun best doen om de reizigers informatie te geven. Maar de reisinformatiesystemen zitten daar allemaal aan gekoppeld. Dus die raken ook de schermen die je hier op het station ziet. Dus het is echt even een rotdag."