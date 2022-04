Hardloopgroep de Bappers viert 70-jarig jubileum: "Jan (84) rent nog steeds voorop"

Normaal zien hardlopers van de hardloopgroep 'de Bappers' elkaar in sportkleding in onder andere de Amsterdamse Waterleidingduinen. Gisteren was dat anders. Toen vierde deze oudste hardloopgroep van Kennemerland het 70-jarig jubileum en troffen ze elkaar in spijkerbroek en overhemd.

Ton Gevaert is een van die Bappers die nog wekelijks met de groep rent. Naast het lopen is hij actief lid. Hij noemt zichzelf zelfs Bapperhistoricus, want aan historie geen gebrek voor deze memorabele hardloopgroep, ooit ontstaan in 1952.

Zo'n zestig Bappers uit de omgeving Haarlem, Heemstede en Aerdenhout hadden gisteren een hoop te bespreken. In het dorpshuis in Vogelenzang kwamen de sportievelingen samen om de verjaardag van hun hardloopgroep te vieren.

Door de jaren heen sloten zich steeds meer mensen aan bij die loopclub, zo ook Gevaert die er via zijn broer in 1976 bij kwam. "Het hoogtepunt van de club ligt in de jaren 80 met zo'n 120 actieve deelnemers", vervolgt hij. "Helaas zijn er inmiddels al heel wat oud-lopers overleden, zo ook Bap van der Pol. Die overleed in 2009 op 87-jarige leeftijd."

"De naam Bappers komt van naamdrager Bap van der Pol", vertelt Gevaert. "In begin jaren 50 trainde hij 's winters mee op het CIOS-terrein (terrein van de sportopleiding CIOS - red.) in Overveen. Bij die trainingen waren er twee Haarlemse lopers, Bas Fennis en Gerrit van de Bosch, met een eigen hardloopschema voor op de weg. Dat vond Bap interessant en hij vroeg om mee te lopen. Zo ontstond in 1952 de Bap van der Pol groep."

Kuperus is nu dan wel de oudste van de ongeveer vijftig lopers die nog over zijn, hij is zeker niet de traagste. "Ik mag mezelf wel gelukkig prijzen dat ik op deze leeftijd nog kan lopen. Ik loop altijd nog wel tussen de elf en twaalf kilometer per uur en heb vorig jaar binnen de twee uur nog een halve marathon gelopen", aldus Kuperus.

Kuperus heeft nog jaren samen gelopen met Van der Pol die volgens Kuperus vooral een goede leider was. "Hij was niet de snelste met lopen, we moesten hem uit de wind houden", lacht hij. "Maar Bap kon enorm goed de groep leiden en hield het hele spul in toom."

Een van de oudste actieve leden is Jan Kuperus 'en denk maar niet dat hij achteraan loopt', lacht Gevaert. Cuperus is 84 en doet nog altijd fanatiek mee. "Die man loopt de sterren van de hemel. Nog drie keer in de week loopt hij samen met de jongeren een rondje van vijftien kilometer", aldus Gevaert.

Het besef dat de groep de afgelopen jaren flink is uitgedund en nieuwe aanwas schaars, is duidelijk. Toch maken ze zich geen zorgen over het voortbestaan van de groep. "We beseffen dat het een uitstervende groep is", zegt Gevaert. "Jonge lui gaan niet met ons meetrainen. We hebben er wel eens wat gehad, kinderen van Bappers, maar die zijn dan toch weer afgehaakt."

Toch proberen ze de 'legende van de Bappers' in leven te houden. Gevaert heeft een website gemaakt met historische foto's, een smoelenboek en een in memoriam van overleden groepgenoten. "Zo blijft de groep toch een beetje in leven", aldus Gevaert.

Rollator

Tijdens het jubileum gistermiddag waren er zo'n zestig Bappers aanwezig die toch vooral spraken over het roemruchte verleden van de groep. Toch was er één die vooruit keek, want als het aan de oude Jan Kuperus ligt, rent hij sowieso nog tien jaar mee. "Als mijn vrouw het tenminste goed vindt", zegt Kuperus. "Als ik straks 95 ben, loop ik gewoon met een rollator mee."