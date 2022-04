Hovocubo straft fouten FC Marlène keihard af en neemt afstand op de ranglijst

In de openingsfase van de wedstrijd was het vooral aftasten en loeren op een fout van de tegenstander. Na acht minuten profiteerde Stefan Dol namens de gasten van knullig verdedigen bij Hovocubo en schoof de bal langs doelman Dave Stet voor de openingstreffer. Lang kon de ploeg van trainer Jeroen de Groot echter niet van de voorsprong genieten. Vijf minuten later maakte de thuisploeg namelijk alweer gelijk, nadat Abdessamad Attahiri vrij bij de tweede paal kon intikken en zo de 1-1 ruststand noteerde.

Duur balverlies

Marlène begon sterk aan de tweede helft en verzuimde tot driemaal toe op voorsprong te komen. Aan de andere kant was het daarentegen juist wel raak. Doelman Barry de Wit van de Heerhugowaarders had te veel tijd nodig om een pass te controleren, waarna Soufian Charraoui de bal afsnoepte en profiteerde van het buitenkansje: 2-1. Marlène probeerde in het slot van de wedstrijd de achterstand nog ongedaan te maken door een extra veldspeler in te brengen, maar doelpunten van Karim Moussaoui, nog een keer Attahiri en Faisal Mellah zorgde uiteindelijk voor de ruime 5-1 overwinning.

