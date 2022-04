Jansen "enorm blij" dat AZ mindere fase achter zich laat na zege op Vitesse

AZ wist vanavond in eigen stadion af te rekenen met Vitesse (3-1). Trainer Pascal Jansen gaf na de wedstrijd aan dat het altijd lastig voetballen is tegen het team van Thomas Letsch. Jansen gaf daarnaast aan blij te zijn met de rentree van Fredrik Midtsjø.

"Spelen tegen Vitesse is niet altijd even makkelijk", begint Jansen in gesprek met ESPN. "Ze hebben veel drive naar voren en gaan veel lijf-aan-lijf-gevechten aan. Dan moet je twee dingen doen: die gevechten aangaan als dat gevraagd wordt en een goed positiespel spelen. Dat is bij vlagen goed gelukt vanavond."

"Ik ben enorm blij dat we de fase hebben afgesloten waarin we wat tikjes hebben gehad"

De twee voorgaande competitiewedstrijden had AZ niet gewonnen. Deze overwinning was daardoor broodnodig. "Ik ben enorm blij dat we de fase hebben afgesloten waarin we wat tikjes hebben gehad. Het was uitermate belangrijk om na de interlandbreak weer te winnen. Dat hebben we voor elkaar gekregen tegen een lastige tegenstander."

Voor het eerst sinds 27 februari stond Midtsjø weer in de basis bij AZ. "We zijn hartstikke blij dat hij weer inzetbaar is. Hij heeft een uur naar behoren gespeeld. Nu gaan we proberen dat uit te breiden", aldus Jansen.