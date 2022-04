AZ profiteert van puntenverlies FC Twente door te winnen van Vitesse

Het is AZ vanavond gelukt om thuis te winnen van Vitesse. Het duel tussen de nummers vijf en zes van de eredivisie eindigde in 3-1. Door de overwinning, en het gelijkspel bij FC Twente - PSV, staan de Alkmaarders weer op de vierde plaats.

Het was een wedstrijd met twee gezichten in Alkmaar. In de eerste helft gebeurde barweinig, terwijl het na rust een stuk levendiger werd. Halverwege had AZ wel de voorsprong op zak. Jesper Karlsson kon de bal ternauwernood binnenhouden bij de achterlijn en vond Vangelis Pavlidis. De Griekse spits draaide zich knap vrij en scoorde via het been van Vitesse-verdediger Danilho Doekhi.

Tweede helft attractiever

AZ leek de wedstrijd voortijdig te beslissen in de 56e minuut. Karlsson bediende de opgekomen Owen Wijndal, die een harde voorzet in huis had. Dankzij de druk van Pavildis werkte Jacob Rasmussen de bal in eigen doel: 2-0.

Dat bleek voor de Arnhemmers het sein om ook aan te gaan vallen. En het duurde ook niet lang todat er gescoord werd. Uit een hoekschop kreeg Sondre Tronstad de bal voor zijn voeten. Via AZ-keeper Peter Vindahl schoot hij raak. Vitesse hield daarna druk op AZ zonder heel gevaarlijk te worden.

Beslissing door penalty

De ploeg van Pascal Jansen kwam weinig aan aanvallen toe, maar toch werd het 3-1. Pavlidis werd door Riechedly Bazoer neergehaald in het strafschopgebied, waarna Karlsson mocht aanleggen vanaf elf meter. Met een hard schot verschalkte hij doelman Jeroen Houwen. In blessuretijd raakte Loïs Openda nog de paal en moest Vindahl zich strekken op een schot van Bazoer.

Nummer drie Feyenoord heeft net als AZ 55 punten, maar de Rotterdammers spelen momenteel nog tegen Willem II. Ook nummer vijf FC Twente heeft 55 punten verzameld.