Samenvatting: Groen Geel in play-downs na thuisnederlaag tegen concurrent KCC

Groen Geel, dat met minimaal twee goals verschil moest winnen voor handhaving, begon niet scherp tegen de ploeg uit Capelle aan den IJssel. De bezoekers namen direct een voorsprong van vier punten (1-5). Even later was het verschil zelfs even vijf punten. Daarna kwam de ploeg, waar de geblesseerde Scott de Decker vanwege een enkelblessure ontbrak beter in de wedstrijd.

De aansluiting werd gevonden, want na een minuut of twintig was de wedstrijd bijna weer in evenwicht: 9-10. Toch sloeg KCC weer een klein gaatje en daardoor was de stand 9-12 halverwege.

Geen echte kans na rust

Dat bleek eigenlijk de genadeklap te zijn voor Groen Geel. De Noord-Hollanders konden wel bijblijven, maar de achterstand werd niet meer weggepoetst. KCC stond de gehele tweede helft op voorsprong en kwam in de slotfase niet meer in de problemen. Toch was Groen Geel-trainer Daniel Harmzen het er niet mee eens dat zijn ploeg nergens aanspraak op kon maken vanavond.

