Slecht spelend Ajax neemt drie belangrijke punten mee uit Groningen

Na een uiterst moeizame wedstrijd in Groningen kan Ajax weer drie punten bijschrijven in de eredivisie. De koploper won met 3-1 van FC Groningen. De Amsterdammers scoorden drie keer in blessuretijd (twee in de eerste en één in de tweede helft). De afgelopen twee seizoenen ging de uitwedstrijd in het noorden verloren.

Eigenlijk deed de ploeg van trainer Erik ten Hag niets goed in het eerste bedrijf. Toch stond het halverwege op een 2-1 voorsprong. FC Groningen begon ook zwak, maar kreeg vleugels na de 1-0 van Jørgen Strand Larsen in de twintigste minuut. De spits scoorde met een diagonaal schot. Zijn inzet leek echter houdbaar voor de onzeker ogende Ajax-doelman Andre Onana.

Twee doelpunten vlak voor rust

Na dat doelpunt kreeg Groningen meerdere mogelijkheden om de tweede te maken. Ajax kon daarentegen geen vuist maken en grossierde in balverlies. Het zag er dan ook naar uit dat de lijstaanvoerder met een achterstand de kleedkamer zou opzoeken. Niets bleek minder waar, want plots vond Dusan Tadic de vrijstaande Davy Klaassen. Met een volley zette de aanvallende middenvelder Ajax weer naast FC Groningen.

Op dat moment waren er al 46 minuten gevoetbald. Scheidsrechter Bas Nijhuis had aangegeven dat er drie minuten zouden bijkomen, waardoor Ajax op zoek ging naar meer. Eerst kreeg Mohammed Kudus, die Edson Álvarez verving, een dot van een kans. Zijn schot van dichtbij werd gekraakt, maar een paar seconden later maakte Damil Dankerlui hands in het strafschopgebied. Nijhuis ontging het en floot voor de rust. Na ingrijpen van de VAR zag ook hij dat een penalty was. Aanvoerder Dusan Tadic maakte vervolgens geen fout: 1-2.

Verdediging Ajax houdt stand

Het was voor Ajax in de tweede helft vooral tegenhouden. In de tegenstoot werden de Noord-Hollanders af en toe wel gevaarlijk, maar Kudus en Steven Berghuis raakte de bal niet zuiver. Ook de noorderlingen kwamen moeilijk tot kansen. Onana werd wel een keer getest door een kopbal van Strand Larsen. Toen de krachten wegvloeiden bij de thuisclub sloeg Berghuis toch toe. Na een pass van de ingevallen Brobbey schoot hij simpel binnen.

Door de vierde zege op rij met één doelpunt verschil blijft het gat met nummer twee PSV minimaal twee punten. De Eindhovenaren spelen vanavond een uitduel met nummer vier FC Twente.