Kijk zo live: de Pieperrace

De schippers staan te trappelen en vandaag mogen ze dan eindelijk, na twee jaar, weer racen. NH Nieuws doet van tien uur tot half elf live verslag van dit evenement. Deze livestream is zowel online als op televisie te bekijken. Schipper Gerrit is blij dat hij weer mag en denkt nog lang niet aan stoppen: "Zeilen tot je er dood bij neervalt."

Er doen zo'n 45 schepen mee. Ex-voetballer Arnold Mühren geeft vandaag om half elf het startschot. Schipper Irene Toxopeus vaart dit weekend met 26 mannen en heeft er ontzettend veel zin in: "De Pieperrace is echt het begin van het seizoen."

De Pieperrace is een wedstrijd voor traditionele zeilschepen en houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen) tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren onder andere bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.