Schrobben en luchten na overstroming camping Strandbad

De wind is gaan liggen en er is flink gepompt; kampeerders op camping Strandbad aan de Markermeerkust bij Edam kunnen de schade inventariseren en aan de bak met bezem en dweil. Gisteren zorgde een harde noordoostenwind in combinatie met de hoge waterstand voor een fikse overstroming van het campingterrein.

Het is de prijs die kampeerders betalen voor een schitterende plek aan het water van het Markermeer: eens in de zoveel tijd overstroomt de boel bij bepaalde weersomstandigheden. "In de zomer met mooi weer zit je hier tweehonderd procent zegt een kampeerder, en dan heb je af en toe pech als de wind verkeerd staat, dan loopt de boel onder", zegt ze met een lach die lijkt alsof ze het er wel voorover heeft.

Maatregelen

De camping investeert in een betere bescherming tegen het wassende water. Kort geleden is op eigen rekening een dijkje aangelegd, dat heeft wel geholpen maar afdoende is het niet, geeft beheerder Wil Ouwehand toe. Ouwehand hoopt dat de overstroming aanleiding is voor Rijkswaterstaat de waterstand in het Markermeer beter in de gaten te houden en zo mogelijk te verlagen.

Poetsen en luchten

Hier en daar heeft een caravan schade opgelopen, maar in gezien de hoeveelheid water die gisteren op het terrein lag lijkt de schade mee te vallen. Veel bezitters van een huisje of caravan hebben maatregelen genomen die moeten voorkomen dat het water de caravan instroomt. "Bij ons staat alles hoog" vertelt één van hen nuchter "als het voor de vierde keer is, weet je het op een gegeven moment wel". Ze laat zien dat het water tot vlak onder de drempel van de caravan is gekomen, echte schade bleef dus uit. Na een grondige poetsbeurt en luchten en drogen is het leed weer geleden. "Gelukkig is het mooi weer, wel koud maar dat geeft niet, dankzij de zon trekt 'ie aardig droog", aldus een nuchtere kampeerder.