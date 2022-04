Effectief Koninklijke HFC legt Scheveningen over de knie; Jong Volendam klopt AFC

Het duurde even voordat de wedstrijd in Scheveningen op gang kwam. Op slag van rust was het Sietse Brandsma die Koninklijke HFC op voorsprong zetten. De aanvaller schoot de bal in de verre hoek.

In de tweede helft hielp ex-profvoetballer Lex Immers HFC in het zadel. Hij maakte een harde overtreding en scheidsrechter Wouter Wiersmagaf hem de rode kaart. Snel daarna besliste Jordy Hilterman de wedstrijd door de 0-2 te maken.

Na 22 wedstrijden staat Koninklijke HFC knap tweede in de tweede divisie. De ploeg van trainer Gertjan Tamerus heeft een achterstand van vier punten op Katwijk.

Jong FC Volendam - AFC

Het Noord-Hollandse onderonsje tussen Jong Volendam en AFC werd enigszins verrassend gewonnen door de thuisploeg. de 2-0 eindstand was bij rust al bereikt.

Koen Blommestijn tekende met zijn veertiende van het seizoen voor de openingsgoal. De spits kopte hard raak. In de 31e minuut maakte Milan de Haan het tweede doelpunt. Hij kreeg de bal van Younes Taha en rondde overtuigend af.

AFC zakt door de nederlaag naar de vijfde plaats. Jong FC Volendam komt het linkerrijtje binnen met dertig punten. Dat zijn er vijf minder dan de Amsterdammers.