Ursem in rouw: Hannes Paauw (23) verliest de strijd tegen kanker

Een triest bericht uit Ursem, waar Hannes Paauw is overleden. Hij leed aan een agressieve vorm van wekedelenkanker en is slechts 23 jaar geworden. Familie, vrienden en bekenden kwamen op 5 februari nog in actie, tijdens 'Hollen voor Hannes'. De actie was een groot succes en leverde 38 duizend euro op.

Het overlijden werd bekendgemaakt op de Instagrampagina van 'Hollen voor Hannes'. "De laatste dagen ging hij hard achteruit. Hij had zelf al de keuze gemaakt voor euthanasie, maar is uiteindelijk op eigen kracht uit zijn lijden verlost." Tijdens 'Hollen voor Hannes' liepen zo'n 200 mensen 8 kilometer, waaronder heel veel inwoners van Ursem. Er werd ingezet op 3000 euro, maar er werd meer dan 10 keer zoveel opgehaald. Het gedoneerde geld zal worden gebruikt voor onderzoek naar wekedelenkanker.

View this post on Instagram

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]