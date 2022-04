Indrukwekkend eerbetoon AZ-supporters voor overleden fan Hannes (23) uit Ursem

Een triest bericht uit Ursem, waar Hannes Paauw is overleden. Hij leed aan een agressieve vorm van wekedelenkanker en is slechts 23 jaar geworden. Tijdens AZ-Vitesse was er zaterdagavond een indrukwekkend eerbetoon voor de fanatieke AZ-supporter, voor wie eerder nog de actie 'Hollen voor Hannes' op touw was gezet.

Tijdens AZ-Vitesse, een dag na zijn overlijden, werd er stilgestaan bij zijn overlijden. Supporters klapten voor Hannes, sterretjes werden ontstoken en op de videoschermen werd een grote foto van Hannes getoond. Een indrukkend geheel. "Soms is een voetbalstadion net een kerk", was het treffende commentaar van de Wognumse ESPN-verslaggever Sjors Blaauw bij ESPN.

Paauw was een fervent AZ-supporter. Eerder kwamen supporters van de Alkmaarse voetbalclub hem een hart onder de riem steken, met een sfeeractie in zijn achtertuin .

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

