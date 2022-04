Onduidelijkheid voor fietsers bij kruising Amstelveenseweg: "Waar moet je stoppen?"

Fietsers die op de Amstelveenseweg links de Koninginneweg in willen slaan, staan voor een raadsel. Er is namelijk geen stoplicht waar de fietsers kunnen wachten om vervolgens over te steken. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zeker omdat er ook trams en bussen rijden. "De ene keer neem ik het zebrapad, de andere keer wacht ik op dit hoekje op groen licht."