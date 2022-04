Versteend Velserbroek kleurt groen: "Het geeft een goed gevoel"

Robin Bruijn was één van de grootafnemers. Behalve zijn schuurdak, krijgt zijn uitbouw een groen dak. Hij is hier twee jaar geleden komen wonen en trof een nogal versteende omgeving aan, inclusief zijn eigen tuin. Daar wilde hij iets aan veranderen. "We hebben een begin gemaakt met het verwijderen van tegels om groen meer kans te geven. En toen deze actie er aan kwam, hoefde hij niet lang na te denken.

Met een lach op haar gezicht keek ze vanmorgen naar de drukte in de achtertuintjes van de op zaterdagochtend doorgaans zo rustige Floraronde. Overal waren mannen met kruiwagens en ladders in de weer om hun dak te bedekken met begroeiing zoals mossen, bloemen en grassen. Daarmee beschermen ze de daken tegen slijtage. Maar belangrijker: het zorgt voor extra isolatie en bevordert het weglopen van regenwater. Ook heeft de beplanting een luchtzuiverende werking en bevordert het de biodiversiteit.

De aanvraag bij het Hoogheemraadschap loopt inmiddels. Maar doordat Van Warmerdam een groot deel van haar straat enthousiast kreeg en dus groot kon worden ingekocht, is de vergroening ook zonder deze financiële steun al goed betaalbaar. “De prijs viel mee, dus eigenlijk was de subsidie niet eens meer zo belangrijk”, zegt Mariëlle. “Maar het werd ook wel een sport om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen.”

Velsen wil zich profileren als groene gemeente en dus enthousiasmeert de gemeente mensen die met groene plannen rondlopen. Behalve in Velserbroek, zijn bewoners van Santpoort (ook gemeente Velsen) al een tweede vergroeningsactie begonnen. "Op deze manier komen we er wel", zegt Robin Bruijn, die hulp krijgt van twee buurmannen. "Ik vind het mooi om te zien dat zoveel mensen meedoen aan deze actie. Zeker in deze tijd van schaarste van olie en gas, heb ik sterk het gevoel dat ik iets moet terugdoen. Als ik zo om me heen kijk, hebben meer mensen dat. Dat voelt goed."