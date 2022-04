Busje met negen inzittenden te water op Prinsengracht in Amsterdam

Een busje met negen inzittenden is te water geraakt op de Prinsengracht bij het Molenpad in Amsterdam. Dat gebeurde zaterdagmiddag rond 12.10 uur. Een omstander heeft alle negen inzittenden uit het water gered.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het busje vermoedelijk tijdens het inparkeren te water is geraakt. Nog voordat de brandweer aanwezig was, waren alle negen inzittenden gered uit het water door een omstander. Iedereen is nagekeken door een ambulance, twee personen moesten naar het ziekenhuis met lichte verwondingen.

Een duikteam heeft gekeken of er nog iemand in het voertuig zat, maar dat bleek niet het geval. De bus zelf moest door de brandweer uit het water getakeld worden.

Geschreeuw

“Ik was opgestaan om te sporten, maar ging eerst even wat lunchen. Plotseling hoorde ik een harde plons met geschreeuw”, vertelt buurtbewoner Jasper Berden aan AT5/NH Amsterdam. “Ik kijk uit het raam en zie het busje in het water met allemaal mensen die in het water springen en te hulp schieten. Gelukkig zal ik al snel dat iedereen veilig uit de auto kwam, maar het had een stuk slechter kunnen aflopen.”