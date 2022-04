Aalsmeerder (24) aangehouden na dodelijke schietpartij in Hoofddorp

Er is een 24-jarige man uit Aalsmeer aangehouden als verdachte van de schietpartij op de parkeerplaats van de Hoofddorpse voetbalclub SV Overbos gistermiddag. Dat meldt de politie. Door de schietpartij kwam een 20-jarige man om het leven .

De verdachte is gisteravond gearresteerd in Hoofddorp. Hij zit vast op het politiebureau en wordt momenteel verhoord, zo laat de politie weten. Wat precies zijn rol bij de schietpartij is geweest, wordt onderzocht.

De fatale schietpartij zorgde voor veel onrust in de wijk. Verschillende omwonenden hoorden de knallen en een van hen zag een zwarte auto wegscheuren.

De politie laat weten niet uit te sluiten dat nog meer aanhoudingen worden gedaan.