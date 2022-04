Man neergestoken tijdens beroving op de Wallen

Een man is vanmorgen neergestoken op straat tijdens een beroving op de Wallen. Dat gebeurde rond 4.30 uur in de Bethlehemsteeg.

Het slachtoffer werd aangevallen door twee mannen. Zij hebben hem beroofd en vervolgens ook neergestoken. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis waar hij nog steeds ligt. Over de toestand van zijn verwondingen is nog niets bekend.



De politie heeft een 22-jarige man uit Rotterdam aangehouden en is nog op zoek naar de tweede verdachte. De politie roept getuigen op om zich te melden.