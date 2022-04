Hilversum zet streep door 'bouwafspraken' met woningcorporaties: corporaties verkopen te veel

De woningcorporaties hebben eerder de gemeentelijke woonvisie en het regionale woonakkoord ondertekend. Daardoor zijn ze verplicht het aantal van 27 procent sociale huur in Hilversum op peil te houden. Volgens de wethouder moet er opnieuw onderhandeld worden om de ambities en het peil te halen. Tijdens de zogenoemde prestatiegesprekken wordt dit besproken.

De drie woningcorporaties die samen optrekken willen volgens de wethouder de komende vijf jaar vijfhonderd sociale huurwoningen verkopen. Heller wijst voornamelijk naar de Alliantie, die volgens hem dit aantal niet naar beneden wil halen. Dit gaat volgens hem ten kosten van de hoeveelheid sociale huur in de gemeente.

Groei

"Die teleurstelling delen we wel. We hebben de gemeente hard nodig om die vele woningen te bouwen", reageert Alliantie-directeur van de Gooi en Vechtstreek Anne Oosterbaan. Maar volgens haar is het niet zo zwart-wit als het beeld geschetst wordt. "Onze bedoeling is dat er groei ontstaat. Juist door óók een woning te verkopen en die woning in bijvoorbeeld het middensegment te brengen of meer te bouwen komt die woningmarkt ook in beweging."

Mogelijke angst van huurders om uit huis te worden gezet is volgens de directeur niet nodig. De woningen worden pas verkocht als vrij komen en de Alliantie hoopt weer snel aan tafel te kunnen met woonwethouder Bart Heller van Hilversum. "Wat ons betreft zitten we zo snel mogelijk weer met elkaar aan tafel."

