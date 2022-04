Ambitieuze Witte Leeuw Van Doorm weet niets van interesse FC Volendam

Belangrijke kracht bij Telstar dit seizoen is Sven van Doorm, maar ook de allrounder kon vrijdagavond het verlies thuis tegen FC Den Bosch (1-2) niet voorkomen. Van Doorm lijkt bezig aan zijn laatste wedstrijden voor de Velsenaren, want hij wil in de zomer graag een stap hogerop maken. "Lijkt me een mooie club."

Sven van Doorm baalt na verlies - NH Nieuws

Een onnodige nederlaag volgens Sven van Doorm. Al verdiende Telstar eigenlijk niet veel meer dan de nederlaag. Na een zeer matige eerste helft speelden de Witte Leeuwen pas na de gelijkmaker van Glynor Plet een stuk beter. En dat was na een uur voetballen. Helaas voor de mannen van Andries Jonker waren de bezoekers in het laatste half uur efficiënter in het benutten van de kansen. Belangrijkste fase Telstar blijft zeventiende op de ranglijst en zo lijkt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. Toch vindt Jonker dat juist nu de belangrijkste fase van de competitie aanbreekt. "Nu moeten ze het laten zien." Tekst loopt door onder de video.

Andries Jonker over belang van slotfase competitie - NH Nieuws

FC Volendam Één van de spelers die een nieuwe club wil is Van Doorm. De middenvelder is na vier jaar in Velsen-Zuid op zoek naar een nieuw avontuur. Het liefst naar een betere club. In de wandelgangen werd FC Volendam genoemd als nieuwe werkgever voor Van Doorm. Tekst loopt door onder de video.

Sven van Doorm weet niets van interesse van FC Volendam - NH Nieuws

Binnenkort zal er vast meer duidelijk worden over de toekomst van Van Doorm. Voorlopig draagt hij nog eerst het witte tricot van Telstar. Om te beginnen vrijdag in Rotterdam tegen Excelsior.

